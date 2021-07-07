ЖКХ

В Пскове продолжается установка контейнеров для сортировки мусора

Региональный оператор по обращению с ТКО выставил в Пскове еще 5 контейнеров для сортировки мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

Сегодня, 7 июля, желтые контейнеры появились на улице Олега Кошевого, улице Ипподромной, три контейнера - на улице Леона Поземского. Для переработки подходит около 8% мусора из контейнера для смешанных отходов и 40% из контейнера для вторсырья. Контейнеры с наклейкой и надписью «Вторсырье» предназначены для отходов, которые подлежат переработке. Все их содержимое отправится на досортировку и переработку в деревню Котово на сортировочный комплекс, рассказали в компании.

«Появление подобных контейнеров на площадках для складирования ТКО нашего города — это реализация проекта регоператора по внедрению раздельного сбора мусора и обращению внимания населения к проблеме защиты экологии. Сортировка мусора на территории Пскова позволит уменьшить экологический ущерб и будет способствовать поддержанию комфортной экосреды», - подчеркнули в пресс-службе.

В обществе активного потребления разумное распоряжение бытовыми отходами — это путь, по которому должен идти каждый житель города Пскова, считают в компании. «В противном случае горы мусорных свалок станут неотъемлемой частью нашего пейзажа», - отметили в «Экопроме».