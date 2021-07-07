ЖКХ

Обращение псковича к Путину подтолкнуло министров выделить деньги на развитие инфраструктуры

Одна из самых сложных проблем в ЖКХ - очистные сооружения. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при Минстрое, сообщает Рамблер.

Около 67% инцидентов в ЖКХ связано с водой и канализацией, подчеркнул Ирек Файзуллин. Высок износ очистных сооружений.

«Не вкладывая в эти направления деньги, мы качественного рывка не получим», - отметил глава ведомства. Планируемый объем строительства жилья невозможен без качественной модернизации инфраструктуры.

Министерство планирует выделить регионам 500 миллиардов рублей через инфраструктурные кредиты на реализацию программ, связанных с развитием инфраструктуры. На данный момент Минстрой и Минфин совместно с правительством отрабатывают процедуру их получения.

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Напомним, резонансный вопрос об организации водоснабжения в городах прозвучал от директора управляющей компании «Псковжилсервис», эксперта в сфере ЖКХ Андрея Тарасова во время прямой линии президента.