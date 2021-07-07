ЖКХ

В Минстрое выступили за комплексный подход при строительстве ливневых канализаций в регионах

Строительство ливневых канализаций в российских городах должно быть комплексно увязано и с реконструкцией очистных сооружений, и со строительством дорог. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров.

«У нас вообще есть проблема с ливневыми канализациями, то есть здесь надо вообще комплексный подход иметь: и к ливневой канализации, и вообще к реконструкции комплексных очистных сооружений», - цитирует его ТАСС.

Максим Егоров отметил, что если правильно строить дороги в городах, то сначала необходимо прокладывать ливневые канализации, а уже потом дороги. «Здесь надо комплексно подходить, комплексно реализовывать все национальные проекты, федеральные проекты, которые есть», - сказал он.

По словам Максима Егорова, если город заинтересован в том, чтобы его не топило, то он будет детально заниматься ливневыми канализациями, как это делают Москва и Санкт-Петербург. «Практически каждый крупный город, у которого позволяют средства бюджета и инвестиционные средства, которые можно заложить в тариф, сейчас занимается достаточно сильно ливневыми канализациями», - сказал замминистра.

При этом он констатировал сильный износ коммунальной инфраструктуры. «Ливневой канализации практически нет, поэтому мы будем работать в этом направлении. Это очень важно для развития наших городов, благоустройства. Мы вкладываем большие деньги в благоустройство, но при любом несрабатывании ливневых канализаций все это смывается, и мы снова остаемся без всего», - резюмировал Максим Егоров.