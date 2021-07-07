ЖКХ

Правительство утвердило план модернизации информационной системы ЖКХ

Федеральный центр продолжает работу по развитию государственной информационный системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), чтобы гражданам было проще и удобней пользоваться её сервисами. План мероприятий по модернизации этой системы утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Сейчас на сайте ГИС ЖКХ граждане могут узнать о сроках проведения капитального ремонта в их доме, внести показания счетчиков, оплатить коммунальные услуги, принять участие в электронных голосованиях собственников жилья, написать обращение или жалобу. Расширить функционал и усовершенствовать работу этой системы правительству поручил президент России Владимир Путин.

Развитием ГИС ЖКХ займется новый оператор – АО «Оператор информационной системы». Полномочия ему будут переданы от АО «Почта России». Закон об этом был подписал президент 11 июня. В плане, утвержденном правительством, подробно расписан сам процесс передачи полномочий.

Новому оператору предстоит модернизировать ГИС ЖКХ и улучшить ее функционал, в том числе создать на ее базе единую цифровую платформу учета данных о ЖКХ. На этой платформе появятся новые, более удобные сервисы, а также будет разработано специальное мобильное приложение, которое позволит гражданам пользоваться всеми услугами ГИС ЖКХ с помощью телефона.

На законодательном уровне в рамках этой работы планируется интегрировать ГИС ЖКХ с другими региональными и муниципальными информационными системами, а также с единым порталом госуслуг. Это позволит оптимизировать процесс размещения информации в системе и исключить дублирование данных.