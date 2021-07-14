ЖКХ

Невельский район полностью завершил краткосрочный план капремонта на 2021 год

Невельский район стал первым муниципалитетом Псковской области, в котором краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта на 2021 год выполнили на 100%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областном фонде капремонта.

Приемочная комиссия работ по капитальному ремонту крыши последнего объекта в Невельском районе на этот год - дома № 3 по улице Школьная в деревне Лехово - состоялась 8 июля. В рамках договора 5/КР подрядчик разобрал старое кровельное покрытие, выполнил ремонт стяжки и устройство новой наплавляемой кровли. Кроме того, он отремонтировал вентиляционные шахты, заменил колпаки, отремонтировал парапет, устроил кабины выхода на крышу, а также покрытие балконов и лоджий.

Подрядчик завершил работы раньше указанного в договоре срока, и комиссия высоко оценила качество работ. В ходе ремонта не было ни одной протечки в помещения собственников.

Ранее в Невеле прошел ремонт крыши еще трех многоквартирных домов: №№ 16А, 16В и 16Г по улице Кирова. Стоимость работ по капитальному ремонту указанных объектов составила порядка 8,2 млн. рублей.

В следующем году здесь планируется отремонтировать крыши еще в трех домах на улице Комсомольской, 18; Ленина, 28 и Урицкого, 94А.