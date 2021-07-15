ЖКХ

ПТС проводят работы по устранению утечки на улице Металлистов

«Псковские тепловые сети» ведут работы по устранению утечки в тепловой камере, утечка произошла на улице Металлистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.

«Невыносимая жара, к которой нужно добавить еще и невероятную влажность, и температуру горячей воды, все это заперто на глубине в нескольких метрах под землей. Ситуация кажется патовой, но мы же точно знаем, что наши коллеги знают, что делать и как выйти из этой ситуации», - отметили специалисты.

В ПТС рассказали, что такие вытяжки уже ремонтировали на улице Кузнецкой. Принцип их действия, по словам сотрудников предприятия, прост: они устанавливаются на люках и вытягивают жар, задымленность и прочее с большой скоростью. «Все это нам очень необходимо, но вдобавок к этому, наши коллеги начинают работать еще по холодку, а точнее очень рано утром, пока полуденный зной не раскалил землю», - пояснили в пресс-службе предприятия.

«Псковские тепловые сети» добавили, что работы очень опасные, поскольку работать приходится «в тяжелейших, нечеловеческих условиях». Предприятие выразило всем своим сотрудникам «огромную благодарность за ратный труд, за тот вклад, который они вносят в общее дело».

«Бывает, работу коммунальных служб незаслуженно недооценивают, но судить за это никого мы не станем, жители видят лишь проблему со своей стороны, они совсем не думают о том, что кто-то, рискуя своей жизнью и здоровьем каждый день, решает эти проблемы», - отметили в ПТС и подчеркнули, что хоть с виду все проводимые предприятием работы одинаковые и решаются, в общем и целом, они тоже примерно одинаково, но только сотрудники ПТС знают, какую цену за это нужно платить.

«Берегите тепло в своих сердцах и дарите его своим близким, а о тепле в ваших домах позаботимся мы», - заключили в пресс-службе предприятия.