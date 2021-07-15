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Глава Фонда ЖКХ о подорожании стройматериалов: Полагаю, эта тенденция продолжится

В этом году произошел рост цен на строительные материалы, и эта тенденция может продолжиться. Об этом сообщил генеральный директор, председатель правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин на совещании губернатора Псковской области Михаила Ведерникова по вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения из ветхого и аварийного фонда, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

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«В этом году произошел рост цен на строительные материалы, и, я полагаю, что эта тенденция продолжится», - отметил Константин Цицин. Он рассказал, что за прошлый год по программе переселения в регионе поданы все заявки и идут работы, при этом никаких нареканий о невыполнении работ нет.

Он подчеркнул, что в связи с ростом цен на строительные материалы и сопутствующей инфляцией будет лучше заложить все стройки уже в этом году. «Надо попытаться стройку всю заложить. Соответствующие средства мы готовы перевести. Будем надеяться, что в этом году нам компенсируют ту часть, в которой произошло подорожание материалов», - сказал он.

Он также заметил, что на счетах муниципалитетов остались довольно весомые, по словам Константина Цицина, остатки средств по этой программе - более 200 млн рублей.

«С учетом этого можно было бы сделать авансовые платежи на все то, что дорожает. Пусть лучше на склад положат арматуру, пусть она лежит», - предложил Константин Цицин.

Он призвал руководство области до середины осени преодолеть порог в 90% по реализации программы.