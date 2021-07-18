ЖКХ

В администрации Пскова рассказали, где возможны перебои с водоснабжением

Администрация Пскова в своих социальных сетях опубликовала информацию по восстановлению водоснабжения в отдельных районах города.





Так, в настоящий момент в домах №№ 85, 87, 91, 91а, 93 на Рижском проспекте, в доме №2 на улице Байкова, в домах №№10, 30 на улице Рокоссовского и в доме №14а на улице Западной возможны перебои на верхних этажах из-за большого водоразбора в конкретный промежуток времени от запущенных в ручном режиме насосных станций на улицах Западной и Печорской.

По домам №124 на улице Инженерной, №№11, 13 на улице Юности, работающим от бесхозной станции (которая не находится на балансе «Горводоканала»), после удара молнии запуск происходит в ручном режиме.

В домах №№2, 19 и 21 на улице Звездной водоснабжение восстановлено, отсутствие воды возможно из-за проблемы завоздушенности на внутренних сетях домов.

В администрации обратили внимание на то, что сейчас разбор воды из поверхностного источника равен 2250 кубометров (при обычном разборе воды в 1200 кубометров). Из подземного водозабора (при обычном разборе в 400 кубометров) потребление сейчас составляет 790 кубометров в час.

«Давление вдвое меньше требуемого для бесперебойного водоснабжения. "Гороводоканал" прилагает все усилия для нормализации режима подачи воды», - добавили в администрации.