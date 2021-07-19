ЖКХ

Аварию на водопроводе устраняют на объездной дороге под виадуком в Пскове

Аварию на водопроводе устраняют на объездной дороге под виадуком в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, на проезжей части образовался провал, предположительно, в результате разрыва старой чугунной трубы, которая обеспечивает водой микрорайон Кресты.

Движение транспорта ограничено по двум полосам. Проводятся земляные работы, чтобы выяснить характер повреждений. На месте находятся сотрудники муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», администрации Пскова, руководство ОГИБДД УМВД России по городу Пскову.

«Если это перелом чугунной трубы или стык, мы устраним утечку быстро. Если что-то серьезное, то работы затянутся до вечера, но сегодня мы этот объект не бросим. Будем устранять последствия аварии, чтобы запустить движение транспорта в полном объеме», - прокомментировал начальник участка водопроводных сетей и насосной станции Горводоканала Александр Иванов.

Он также добавил, что в результате оперативного переподключения жители микрорайона Кресты обеспечены водой. Без водоснабжения остается только мебельная фабрика.

После восстановления водопровода поврежденный участок проезжей части будет отсыпан щебнем и заасфальтирован силами подрядной организации, которая работает в Пскове в рамках благоустройства. Отметим, что в 2020 году эта дорога была отремонтирована по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».