ЖКХ

В субботу псковичей приглашают на мастер-класс по сортировке твердых коммунальных отходов

В субботу, 24 июля, с 11.00 до 13.00 на парковке ТЦ «Империал» состоится мастер-класс по сортировке твердых коммунальных отходов. Мероприятие состоится в рамках проекта «Экомышление», которое реализуется в Пскове при поддержке Фонда президентских грантов.

Как сообщил руководитель Псковского реготделения Российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров, мастер-класс для жителей города проведут эковолонтеры проекта. На площадке слева от гипермаркета, где обычно проходит сбор макулатуры, будут установлены два контейнера - обычный, для смешанных отходов, и желтый, с наклейкой «Вторсырье» - для стекла, бумаги, пластика и металла.

«Регоператор недавно стал вводить систему раздельного сбора отходов, - рассказал Сергей Елизаров. - Мы расскажем о правилах сбора, следование которым облегчит работу сортировщикам и переработчикам, а также объясним, в каком виде отсортированное вторсырье должно попасть в желтый контейнер. Допустим, бутылка из-под лимонада. Чтобы ее содержимое не испачкало другое вторсырье, надо отвинтить крышку, бутылку сполоснуть, смять, чтобы было меньше объема и только тогда отправлять в контейнер с наклейкой «Вторсырье».

Принять участие в мастер-классе может любой желающий. Регистрироваться не надо - достаточно прийти на площадку со своим мусором (желательно без органики). Все отходы будут отсортированы здесь и сейчас, при этом организаторы подробно расскажут о каждом из видов отходов, объяснят, какие из них не годны для переработки, а какие можно и нужно перерабатывать.

«В первую очередь, мы хотим, чтобы люди поняли, для чего необходим раздельный сбор мусора, - подчеркивает Сергей Елизаров. - Это нужно, чтобы сохранить природные ресурсы, чтобы меньше пластикового мусора скапливалось в наших лесах, на водоемах. Особенно важно, чтобы это понимало подрастающее поколение, поэтому мы очень ждем семьи с детьми. Для них мы подготовили небольшие викторины с простыми вопросами».

Главный партнер - региональный оператор по обслуживанию твердых коммунальный отходов ООО «Экопром» - предоставит каждому участнику мастер-класса в подарок экосумку как знак отказа от одноразовых пластиковых пакетов. По словам организаторов, сумки сделаны из натуральных материалов: даже если они окажутся на свалке, они будут переработаны в течение максимум 2 лет.

Адрес: Коммунальная ул., 41, слева от ГМ «Империал»

Время: 24 июля, суббота, 11.00-13.00

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