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Как платить за свет, если я не в городе – топ вопросов дачников и отпускников

20.07.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Жара превратила Псковскую область в филиал Краснодарского края и вызвала бурный, хоть и временный рост населения «дачных» районов. Москвичи, петербуржцы, северяне, жители нашего региона в такую погоду предпочитают душным квартирам розы и яблони у окна собственного дома. Но как при этом передавать показания электросчетчика на даче или в пустующей квартире? На самые частые вопросы дачников и отпускников ответили в «Псковэнергосбыте».

 

Фото: pexels.com

1. Я с июня живу на даче и работаю на удаленке, нужно ли передавать показания за квартиру в Пскове?

АО «Псковэнергосбыт» просит потребителей даже при отсутствии энергопотребления передавать показания прибора учета – например, на сайте АО. Все дело в том, что при отсутствии показаний до 25 числа конкретного месяца расчет за этот месяц специалисты компании сделают по среднемесячному потреблению электроэнергии в квартире за последние полгода или по нормативу. Так что даже если в данное время в квартире работает только холодильник, дачники могут своевременно сообщать показания и получать квитанцию с соответствующей оплатой мизерного расхода.

2. Показания за дом в деревне не передавали, кажется, года два. Куда теперь звонить, чтобы сделали перерасчет при поступлении показаний?

Напоминать о необходимости перерасчета потребителям не нужно. Вне зависимости от того, как долго не было показаний, при их поступлении перерасчет сделают обязательно. Показания удобно передавать в Интернете, как вариант - сайте «Псковэнергосбыта».

3. Оформил Личный кабинет, у меня там лицевые счета по квартире и родительскому дому, который теперь используем как дачный. Заметил, что если плачу на почте, то информация о платеже поступает только через несколько дней. Что сделать, чтобы платеж был виден сразу?

Производить оплату непосредственно в Личном кабинете потребителя. В таком случае информация о платеже появится в течение нескольких минут.

4. Я всегда передавал показания по телефону 23 числа, но уезжаю в отпуск, как быть?

Показания можно передавать в любой день до 25 числа включительно. Если хотите передать показания в определенный день во время отпуска, рекомендуем воспользоваться одним из Интернет-сервисов – на сайте компании, ВКонтакте или Телеграм. Если перед отъездом потратите 5 минут на открытие Личного кабинета потребителя, то вам не нужно будет помнить номер своего лицевого счета для передачи показаний.

Подготовлено пресс-службой «Псковэнергосбыта»

Теги: #псковэнергосбыт
Источник: Псковская Лента Новостей
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