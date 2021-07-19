ЖКХ

«Россети Северо-Запад» провели внутренний аудит по факту отключений в Псковской области из-за ураганов

«Россети Северо-Запад» провели внутренний аудит по факту отключений в Псковской области из-за ураганов в конце июня. Аварийно-восстановительные работы проведены без организационных сбоев, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Были мобилизованы 157 бригад и 164 единицы техники, причем энергетики компании участвовали также в восстановлении сетей сторонних собственников и на бесхозяйных объектах. Крупные населенные пункты были обеспечены электроэнергией в течение 3-8 часов, локальные заявки потребителей отрабатывались круглосуточно.

«Россети Северо-Запад» разработали комплексную программу модернизации электросетевой инфраструктуры Псковской области, которая находится на рассмотрении в профильных ведомствах.

Экспертный анализ показывает, что системная проблема связана с неготовностью оборудования 1960-1980-х годов к работе при текущем уровне нагрузок и в современных климатических условиях. Средства на обновление сетей, заложенные в тариф, в 4-5 раз ниже уровня, необходимого для полноценного обновления инфраструктуры.