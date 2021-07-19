ЖКХ

Михаил Ведерников: Последствия непогоды в Псковской области регулярно выходят за все разумные границы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с гендиректором компании «Россети Северо-Запад» Артемом Пидником рассмотрел проблемные вопросы сферы электроснабжения в регионе.

«Последствия непогоды в Псковской области регулярно выходят за все разумные границы, - отметил глава региона. - В новогодние праздники у нас остались без света порядка 20 тыс. человек одновременно, в мае – 3 тыс., в июне – почти 30 тыс. В природный катаклизм превращается любая непогода. Даже кратковременные грозы на этой неделе привели к тому, что без света остались более 4,5 тыс. человек. Но больше всего жителей возмущают сроки восстановительных работ. Остаться в деревне на 12 дней без электричества, с пропавшими продуктами, разряженными телефонами, со сложностями в подаче воды – это ситуация не из приятных. Нас такая работа не устраивает. Мы договаривались, что компания вплотную возьмётся за модернизацию энергосетевого комплекса региона. При этом "Россети" по-прежнему ограничиваются плановой работой и лишь незначительно расширили программу по наиболее уязвимым участкам. Крайне неэффективной остается и обратная связь сетевой компании с жителями».

Губернатор рассказал, что руководство компании с августа организует в регионе учения, в рамках которых расчистят 950 га трасс, заменят 1,7 тыс. опор и провода на протяжении около 100 км.

Также на совещании обсудили варианты корректировки мероприятий инвестиционной программы «Россети Северо-Запада», а также меры для повышения надежности комплекса. Целевая программа модернизации электросетевого комплекса региона сейчас находится на согласовании в Минэнерго РФ.