ЖКХ

В Крестах отключили свет из-за работ Оборонэнерго

В микрорайоне Кресты на улице Военный городок-3 в Пскове отключили электроэнергию в домах со 121 по 138. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в управляющей компании.

Жители более 10 домов остались без света с 10.00 до 15.00. В энергокомпании заявили, что никакой информации об аварийной ситуации или незапланированном отключении электроэнергии не поступало, за информацией и уточнениями порекомендовали обратиться к управляющей компании.

«Вчера расклеили объявления о том, что в этих домах не будет света до 15.00. Это плановые работы Оборонэнерго. Они проводятся ежегодно. Все двухэтажные дома-коттеджи в районе сегодня без электроэнергии из-за работ на подстанции», — рассказали в управляющей компании.

Жители района отмечают, что многие из них не видели объявлений про отключение, поэтому оказались в непредвиденной и неприятной ситуации.

«Я работаю из дома, вчера вообще не выходил никуда, соответственно, никаких объявлений не видел. Ситуация очень неприятная, без компьютера и интернета я не могу работать. У нас в доме всего 10 квартир. Могли бы уже и какой-то более современный способ оповещения о каких-либо работах придумать, чем объявление на подъезде, которые никто никогда не читает», — высказался житель одного из домов Сергей Куранов.