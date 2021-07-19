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ЖКХ

В ПТС назвали самое «жаркое» время для предприятия

20.07.2021 15:42|ПсковКомментариев: 0

Самое «жаркое» время для ПТС - это период летнего отключения котельных. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал диспетчер аварийно-диспетчерской службы муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Максим Лебедев.

В период летнего отключения теплосетей всегда проводится большой объем работ, к которым приходится готовиться заранее, подчеркнул он. «Часто нам звонят люди и жалуются, что еще котельную не отключили, а трубы уже раскопаны тут и там. Но ведь для работы перед двухнедельным отключением горячей воды нужно заранее подготовить трубы, согласовать и провести раскопы», - сказал диспетчер ПТС.

По его словам, уже традиционным стал вопрос о том, почему котельная остановит работу именно на 2 недели. Именно этот вопрос стесненные неудобствами горожане задают чаще всего. «Во время остановки работы теплосетей производят перекладку целых километров трубопровода. Это все необходимо не просто подлатывать, как во время аварий, а полностью менять, чтобы в дальнейшем в меньшей степени проводить экстренный ремонт», - ответил Максим Лебедев.

Также он отметил, что иногда в задержке подачи горячей воды бывают виноваты управляющие компании, а не котельные. «Мы запускаем котельную и начинаем нагревать воду, а подать ее дальше, в дома потребителей - это работа управляющей компании. Поэтому, когда мне звонят люди с жалобами на отсутствие воды, я перенаправляю их дальше. Я не перекладываю ответственность, а советую, куда обратиться», - пояснил Максим Лебедев и заметил, что организациям сферы ЖКХ не всегда удается хорошо наладить диалог, из-за чего потребители могут чувствовать себя «заложниками "футбола"».

Как отметил диспетчер ПТС, больше всего жалоб приходится на начало отопительного сезона, когда трудно угодить всем в плане температуры, и люди часто звонят «на эмоциях».

«Бывает, что потребители звонят не только со скандалами, но и даже с угрозами. Часто приходится выступать в роли службы поддержки. Так, недавно одна женщина поблагодарила за то, что я каждый раз успокаивал ее, когда она звонила поругаться. К сожалению, звонки с похвалой и благодарностью у нас бывают редко, хотя они очень поднимают настроение, особенно в конце тяжелой смены», - поделился Максим Лебедев.

Теги: #отопительный сезон #птс #горячая вода
Источник: Псковская Лента Новостей
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