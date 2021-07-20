ЖКХ

Себежская администрация поблагодарила «Экопром» за установку контейнеров к празднику

Администрация Себежского района поблагодарила регионального оператора по обращению с ТКО за предоставление мусорных контейнеров ко Дню освобождения Себежа от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«Порой очень приятно получать такие слова благодарности за свою работу. 15 июля, как только поступила просьба о выставлении мусорных контейнеров в Себеже ко Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, региональный оператор по обращению с ТКО - филиал ООО "Экопром" (ГК "Мехуборка") сразу же на нее откликнулся, и на следующее утро отправил 2 машины с 10 контейнерами на расстановку, чтобы 17 числа они уже стояли на своих местах», - рассказали в компании.

Региональный оператор по обращению с ТКО считает необходимым оказывать помощь. «Особенно при проведении таких праздников, которые имеют огромную историческую ценность и значимость для нашего региона», - добавили в компании.