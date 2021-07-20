ЖКХ

Пыталовские теплосети нарушили закон о недропользовании

Прокуратура Пыталовского района выявила нарушения законодательства о недропользовании при добыче питьевой воды муниципальным предприятием «Пыталовские теплосети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Прокурор установил, что в нарушение закона и лицензионных соглашений местные теплосети не произвели оценку запасов подземных вод в местах эксплуатирования 5 скважин на территории города Пыталово и деревни Пыталовские хутора.

С целью устранения нарушений прокуратура направила в Пыталовский районный суд исковое заявление, которое было удовлетворено. Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.