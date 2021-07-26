ЖКХ

Предварительные заявки на догазификацию начали принимать в Псковской области

«Газпром газораспределение Псков» с 26 июля начинает прием предварительных заявок на догазификацию – бесплатное подведение газа до границ негазифицированных домовладений в ранее газифицированных населенных пунктах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Жители региона могут подать заявление в абонентских пунктах компании. В крупные населенные пункты, где расположено большое количество домов, соответствующих критериям догазификации, будут выезжать мобильные офисы.

Кроме того, с августа текущего года будет доступна возможность подать заявку на бесплатную газификацию через порталы Госуслуг, МФЦ или единого оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ.

Для подачи заявления необходимы правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС и контактные данные.