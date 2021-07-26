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ЖКХ

При продаже жилья обяжут рассказывать о размере платы за ЖКУ

27.07.2021 07:47|ПсковКомментариев: 0

Власти планируют разработать законопроект, который обяжет сообщать о классе энергоэффективности жилых и общественных зданий при продаже помещений или их сдаче в аренду. Таким образом можно будет узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта. Как сообщает газета «Известия», об это говорится в доработанном Минэкономразвития проекте комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики, который направлен премьер-министру Михаилу Мишустину для утверждения.

Согласно плану, законопроект должен быть разработан в 2023 году, в числе исполнителей и соисполнителей числятся Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор. В последнем сообщили, что ведомство в подготовке проекта документа не участвовало.

Многоквартирным домам классы энергоэффективности в России присваивают с 2011 года, напомнила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, президент ассоциации управляющих компаний «Национальный жилищный конгресс» Ирина Булгакова. Самый высокий класс, соответствующий минимальному потреблению энергии — А++, самый низкий — G, уточнила она.

Практика показывает, что разница в плате за ЖКУ за квадратный метр может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания, рассказала член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности, директор эксперт-бюро «ЭнергиаВита» Мария Степанова.

По словам Ирины Булгаковой, итоговая сумма платежа зависит от площади квартиры, климатической зоны, и так далее. При равных условиях потребление энергии в здании с классом А++ ниже более чем вдвое, чем в здании с классом G, указала она.

Теги: #ЖКХ #платежи #проект
Источник: Псковская Лента Новостей
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