ЖКХ

Специалисты Псковских теплосетей устранили утечки на улице Новоселов

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» устранили утечки на улице Новоселов в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте предприятия.

В теплосетях обратили внимание на то, что сейчас у специалистов участка №6 «работы предостаточно».

«И засыпка, и благоустройство территорий после устранения утечек, замены трасс, и устранение самих утечек. Да, к сожалению, утечки есть, и их надо устранять. Жители улицы Новоселов на Запсковье видят это воочию – пешеходный тротуар вдоль дома №42 на улице Новоселов выглядит как после бомбежки – яма на яме. Но вы не подумайте, участок №6 не экспериментировал с новыми методиками раскопок, они славно потрудились и устранили целых три утечки. Мы приносим свои извинения за неудобства, и, конечно, тротуар будет восстановлен, в этом можете не сомневаться», - рассказали в пресс-службе.

«Все началось еще с момента проведения опрессовки трассы после остановки котельной на плановый ремонт, - продолжили в ПТС. - Помните, мы писали про опрессовку? Диаметр труб там довольно большой – 426 миллиметров, но что поделать, работать надо. И 6-й участок работал. И так как это часть магистрального трубопровода, то без отключения абонентов, конечно же, не обойтись. Без горячей воды периодически оставались около 20 жилых домов. Но жалоб на отсутствие горячей воды было, на удивление, немного. Наверное, потому что погода в этом году довольно теплая, даже не побоимся этого слова, жаркая, и многие жители города проводят время за городом. Да и участок оперативно устранял утечки, так что не все отключенные абоненты даже замечали перебои с горячей водой».

В настоящее время все утечки уже устранены. «Но столько повреждений на таком небольшом участке трассы - это заставляет задуматься о его полной замене», - сказали в ПТС.