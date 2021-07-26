ЖКХ

Сети горячего водоснабжения прочищают на улице Ижорского Батальона в Пскове

Специалисты муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» прочищают сети горячего водоснабжения у дома №6 на улице Ижорского Батальона в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Давно мы не рассказывали о работах по прочистке сетей горячего водоснабжения, но и здесь все очень логично: пока сети функционируют в штатном режиме (работает котельная и производится постоянный водозабор), все в общем и целом хорошо, но как только котельная останавливается, то выпадает осадок. Котельные мы останавливали чаще, чем обычно, а потом заново запускали, но на это есть объективные причины, которые вам хорошо известны. Да и дом №6 на улице Ижорского Батальона – тот самый, который оставался нечищеным несколько лет», - рассказали в пресс-службе.

В ПТС напомнил, что вода из подземного водозабора опасна для систем горячего водоснабжения. «Из-за образования накипи происходит закупорка в сетях и напор горячей воды практически приближается к нулю. Наши сотрудники прикладывают все возможные усилия и накопленные знания, но пока, кроме прочистки сетей, сделать ничего нельзя. Мы очень надеемся, что власти региона помогут нашей общей беде, и проблему можно будет решить. Уже приближается тот день, когда весь город перейдет на использование воды из подземного водозабора, и если проблему не решить, то такие трубы и проблемы ждут всех жителей нашего города», - отметили в пресс-службе.

«Конечно, когда проводятся работы подобного рода, то жителям приходится терпеть некоторые лишения. Муниципальное предприятие города Пскова "Псковские тепловые сети" приносит извинения жителям дома за доставленные неудобства. Поймите только одно – это не наша прихоть отключать воду – это скорее необходимость», - добавили в ПТС.