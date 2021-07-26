ЖКХ

Более 80 баков для утилизации вторсырья появилось за полтора месяца в Пскове

Более 80 баков для утилизации вторсырья появилось на территории Пскова за 1,5 месяца. Об этом сообщила эколог регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области (ООО «Экопром») Наталья Синожацкая в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Началось распространение контейнеров для отсортированных отходов вторсырья с Запсковья и Овсища, где появились первые контейнеры. Сейчас мы устанавливаем их по территории всего города, чтобы никто не был обделен. Адреса, по которым расположены контейнеры, и их фотографии можно посмотреть в социальных сетях регоператора», - рассказала Наталья Синожацкая.

По статистике 87% россиян готовы начать сортировать мусор при условии, что контейнер будет находиться недалеко от их дома. При этом уже сортировкой мусора занимаются 4% населения страны. Ежегодно Россия производит около 70 миллионов тонн отходов, то есть почти 470 килограмм на каждого жителя. При этом 20 лет назад эта цифра была в два раза меньше. Кроме того, 90% всех отходов составляет пластик, отмечают эксперты.

«Мы получаем все больше просьб от населения на установку сеток для сбора пластиковых бутылок. Теперь мы устанавливаем не только сетки для сбора ПЭТ, но и специальные баки желтого цвета со специальной наклейкой, которая поясняет, какие виды отходов можно выбрасывать в этот бак. Для вывоза каждого такого бака приезжает специальная машина, которая занимается сбором только вторсырья. Такие машины следуют по отдельным маршрутам, и можно не опасаться, что отходы из общих контейнеров попадут туда», - пояснила представитель регоператора.

При этом она подчеркнула, что на сумме в квитанции установка дополнительного бака не отразится, и оплачивать услуги по вывозу отходов вторсырья жильцам домов не придется. Кроме того, пользоваться такими контейнерами могут не только те, в чьих дворах установили контейнеры, но и желающие сортировать мусор из близлежащих домов, ведь контейнеры стоят на общегородских площадках.

«Все зависит от нас самих. Если человек хочет сортировать мусор, то он будет это делать. В последнее время нас радует то, что инициативой раздельного сбора мусора все больше интересуется молодежь, а люди старшего поколения, глядя на них, также с радостью вспоминают, как раньше собирали отдельно макулатуру и стеклотару. Многие люди уже отказываются от использования мусоропровода и считают его наличие неприятным. Возможно, скоро нам удастся отойти от этого», - добавила Наталья Синожацкая.

Отдельно она акцентировала внимание на том, что принуждать к раздельному сбору отходов никого нельзя. «Если вы видите, что кто-то выбрасывает в специальные контейнеры другие отходы, нужно вежливо и тактично объяснить человеку, что он поступает неверно. Некоторые люди могут просто не знать об этом. Если так делает ваш дворник, можно обратиться в управляющую компанию. Однако регулировать это посредством наказаний и штрафов мы не можем - мы не в Европе», - сказала представитель регоператора.