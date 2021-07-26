ЖКХ

Псковичам рассказали, как правильно подготовить мусор для сортировки

О том, как правильно подготовить вторсырье для отдельной утилизации, рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове эколог регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области (ООО «Экопром») Наталья Синожацкая.

«Начинать разделять мусор нужно с азов - чтобы в каждой семье было не одно ведро для мусора, а два. Потом, на следующем этапе, горожане смогут научиться сортировать пластик в зависимости от его вида. Сегодня правильно отличать их друг от друга умеет очень маленький процент людей. Но начинать нужно с малого!» - сказала Наталья Синожацкая.

Она поделилась личным опытом раздельного сбора мусора и отметила, что с введением сортировки она начала реже выбрасывать отходы. По ее словам, главное в этом деле - желание и внутренний стимул.

«Любую тару - неважно, пластиковую или стеклянную - перед утилизацией нужно вымыть, чтобы она не испачкала другое сырье. Ополаскивать холодной водой лучше даже бутылки из-под растительного масла. Затем пластиковые бутылки нужно смять, чтобы они занимали меньше места. Крышку на нее можно обратно не надевать - это по желанию», - объяснила представитель регоператора.

Она добавила, что после того, как мусор попадает в контейнеры, специальные машины увозят его на мусоросортировочный центр в деревне Котово. Здесь собираются отдельно пластик, бумага, металл и мелкие отходы. Из переработанного вторсырья здесь же, на территории предприятия, производят полимерпесчаную тротуарную плитку для псковских дорог. Часть вторсырья отправляется на завод в Твери, где оно также получает «вторую жизнь».

«Внести свой вклад в экологию может каждый!» - заключила Наталья Синожацкая.