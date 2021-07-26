Псковичам рассказали, как правильно подготовить мусор для сортировки

О том, как правильно подготовить вторсырье для отдельной утилизации, рассказала в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове эколог регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области (ООО «Экопром») Наталья Синожацкая.
Она поделилась личным опытом раздельного сбора мусора и отметила, что с введением сортировки она начала реже выбрасывать отходы. По ее словам, главное в этом деле - желание и внутренний стимул.
Она добавила, что после того, как мусор попадает в контейнеры, специальные машины увозят его на мусоросортировочный центр в деревне Котово. Здесь собираются отдельно пластик, бумага, металл и мелкие отходы. Из переработанного вторсырья здесь же, на территории предприятия, производят полимерпесчаную тротуарную плитку для псковских дорог. Часть вторсырья отправляется на завод в Твери, где оно также получает «вторую жизнь».
«Внести свой вклад в экологию может каждый!» - заключила Наталья Синожацкая.