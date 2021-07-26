ЖКХ

В России предложили отменить лицензии для управляющих компаний

В России предлагают отменить лицензирование управляющих компаний (УК), которые занимаются обслуживанием жилых домов, пишут «Известия». Его можно заменить на обязательное вступление таких фирм в саморегулируемые организации (СРО), считают члены комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое.

Механизм лицензирования был введен введен в 2014 году как вынужденная мера, напомнил зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. До этого на рынке было много мошенников, которые регистрировались в офшорах, выставляли двойные квитанции, и так далее, рассказал эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук.

Государственное лицензирование направлено в первую очередь на определение квалификации организаций, сказал эксперт комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое, вице-президент компании «Фортум» Парвиз Абдушакуров. Поэтому этот инструмент так полностью и не решил проблему мошенничества, когда УК, лишившись лицензии, меняет название и возвращается к управлению тем же домом, отметил он.

Кроме того, компании зачастую сталкиваются с административными барьерами при получении лицензии, отметил член общественного совета при Минстрое, исполнительный директор СРО НП «УК ЖКК Югры» Александр Тарасенко.

Но если сегодня отменить лицензирование, пока полностью не налажена работа ГИС ЖКХ, в которой компании должны публиковать данные о своей деятельности, может вернуться ситуация начала 2000-х годов, высказал мнение Павел Склянчук. Сегодня переход полностью на СРО преждевременен, считает он.