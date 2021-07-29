ЖКХ

В Экопроме пожаловались на псковских водителей

Псковский регоператор пожаловался на псковских водителей, пренебрегающих правилами парковки. Об этом Экопром сообщил в социальных сетях.

«Вы видели, что мусор в городе забирают мусоровозы и езда по узким дворовым улицам становится настоящим искусством. К сожалению, так бывает не всегда. Возьмем сегодняшнее утро на ул. Стахановской. Слишком близкое расположение припаркованных автомобилей к проезжей части просто на просто не дает возможности проехать мусоровозу», - пояснили в компании.

Регоператор отметил, что о правильности парковки на домовой территории и штрафах за ее нарушение речи не идет, так как все прекрасно понимают, что машин становится все больше, а парковочных мест- нет.

«Проехав чуть дальше, мы упираемся в заблокированный проезд другим автомобилем. Водитель же Фольксваген Пассат в соседнем дворе поставил машину под углом, лишив тем самым мусоровоз возможности для разворота и безопасного маневра. На улице Карбышева Киа Сид и Шевроле Нива заблокировали проезд к мусорным бакам. Подобных случаев много, и они встречаются, практически, каждый день», - добавил регоператор.

Если же представить, что на месте мусоровоза могла быть пожарная машина или скорая помощь, то неаккуратно и неправильно припаркованный автомобиль может стать одной из причин самых трагичных ситуаций, подчеркнули в компании.

«Мы просим водителей быть более ответственными к парковке своего автомобиля, чтобы он не мешал проезду мусоровоза, ведь подобные ситуации угрожают санитарному состоянию придомовой территории», - резюмировал регоператор.