ЖКХ

В KPI губернаторов предложили учитывать сбор отходов

Ассоциация «Промышленность за экологию» («Руспэк») предлагает изменить перечень показателей эффективности губернаторов и добавить в него норматив по развитию раздельного сбора мусора в своем регионе. Организация направила это предложение в Минэкономразвития. Ведомство готовит оценку регулирующего воздействия поправок Минприроды в закон «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ), пишет газета «Известия» со ссылкой на ассоциацию.

Исполнительный директор организации Любовь Меланевская отметила, что снижение объема захоронения отходов на 50% к 2030 году — государственная цель.

В «Руспэк» напомнили, что в течение следующих десяти лет Россия планирует перейти к современному обращению с отходами, для этого власти должны закупать новые контейнеры. Например, в прошлом году правительство согласовало выделить для этой цели 1 млрд рублей, на них можно было купить около 7 тысяч контейнеров. Хотя эти средства так и не дошли до регионов, вернувшись в казну.

По данным РЭО, чтобы обеспечить всю страну контейнерами (их нужно 290 тысяч), необходимо 4 млрд рублей. Поэтому ответственность за организацию раздельного сбора отходов также должны нести региональные власти, уверены в «Руспэк».

Согласно данным Российского экологического оператора (РЭО, куратор мусорной реформы в РФ), на конец 2020 года раздельный сбор внедрили в 71 из 85 регионов. Его используют в Москве и Подмосковье, Республике Коми, Вологодской, Костромской, Ярославской и Псковской областях, услуга доступна для 60-100% населения, отмечает источник.