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ЖКХ

Пушкиногорцы ежемесячно по 8 часов оставались без холодной воды

02.08.2021 17:32|ПсковКомментариев: 0

Жителей Пушкиногорского района недостаточно обеспечивали холодной водой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура района провела проверку исполнения требований законодательства о водоснабжении в местном муниципальном предприятии «Комбинат коммунальных услуг» и установила, что предприятие на систематической основе допускало ненадлежащее оказание услуг по холодному водоснабжению. Так, холодная вода у потребителей отсутствовала более 8 часов каждый месяц.

Кроме того, в нарушение Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» проверки по заявкам потребителей коммунальной услуги об отсутствии водоснабжения или ненадлежащем качестве воды проводились с нарушением регламентированного порядка и оформления их результатов.

Прокурор района внес представление об устранении нарушений в адрес директора организации. Исполнение его решений находится на контроле.

Теги: #прокуратура #пушкиногорский район #водоснабжение
Источник: Псковская Лента Новостей
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