ЖКХ

Около 6 тысяч жителей региона приняли участие в акции «Псковэнергосбыта»

Почти 6 тысяч жителей Псковской области стали участниками акции «Личный – отличный!», которую «Псковэнергосбыт» проводил совместно с партнерами – российским книжным сервисом MyBook, пиццерией «Додо Пицца» в Пскове и клубом «Супер Фитнес» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

По условиям акции, необходимо было зарегистрироваться в Личном кабинете с 1 мая по 1 августа 2021 года и оплатить задолженность. Тем, кто зарегистрировался и сделал платежи в указанный период, партнеры акции «Личный – отличный!» предоставили скидки и подарки.

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Все без исключения участники акции получат по электронной почте промокод на премиум-подписку на 15 дней от российской электронной библиотеки MyBook. Открыть доступ смогут те, кто впервые регистрируется в библиотеке.

Скидки на покупку пиццы в пиццерии «Додо Пицца» и на приобретение абонемента на занятия в клубе «Супер Фитнес» предназначены для двух с половиной тысяч участников акции - жителей Пскова и Псковского района.

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Подробности можно узнать на сайте «Псковэнергосбыта».



«Благодарим всех, кто принял участие в акции. Планируем и впредь поощрять тех, кто выбирает онлайн-контроль за показаниями, начислениями и платежами, - сообщили в АО «Псковэнергосбыт». - Следите за нашими новостями».