ЖКХ

Волонтеры помогут маломобильным псковичам во время замены лифтов

Волонтеры помогут маломобильным псковичам во время замены лифтов. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 августа.

«У нас большое количество маломобильных граждан, пенсионеров, которым тяжело подниматься на верхние этажи. И, конечно, лишний раз гонять людей по лестнице не хочется. Есть люди с противопоказаниями, им лишний раз не стоит напрягаться. Поэтому проговорили с управляющими компаниями по данному вопросу, чтобы они подготовили предметные списки, где люди нуждаются в дополнительной помощи. Сейчас будем дополнительно проговаривать с социальными службами, с "Командой 2018", чтобы волонтерское движение помогло людям в трудную минуту. Будем всячески помогать», - рассказал Борис Елкин.

Кроме того, в подъездах разместят объявления с указанием адресов и телефонов, куда люди смогут обратиться за помощью. «Проведем дополнительное совещание», - добавил гость студии.