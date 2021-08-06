ЖКХ

В «Псковских теплосетях» рассказали об электрогазосварщике с 20-летним стажем

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» в рамках рубрики «История предприятия в лицах» рассказало об электрогазосварщике Александре Сорокине, который трудится на предприятии с 2001 года.

Александр Сорокин трудится в бригаде ремонтной службы, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия. «А для них сейчас самая жаркая пора. Александр Николаевич заканчивает сварные работы на пересечении улиц Вокзальной и Льва Толстого», - отметили в ПТС.

«Примечательным фактом в биографии Александра Николаевича служит тот факт, что с 2001 года он трудится только на одном участке. За годы работы за его плечами скопился колоссальный опыт. Варить приходилось все: от трубопроводов до внутренностей котлов, да и работать приходилось в самых жестких и суровых условиях, в летнюю жару и лютые морозы. Очень немногие работы могут обойтись без участия сварщиков, а, если честно, то даже сходу не получается придумать, где они не задействованы», - рассказали в пресс-службе.

«Этот год подбросил нам новые серьезные испытания. Мало нам было пандемии, так еще и невыносимая жара, в которую приходилось работать, а временами даже и без выходных, ведь нельзя оставить работы незавершенными. Нам хочется поблагодарить все наших коллег, которым пришлось лицом к лицу столкнуться с этими серьезными испытаниями. Только все вместе мы смогли выстоять и сделать свое дело, но не просто сделать, а сделать на совесть», - подчеркнули в ПТС.

Такие люди, как Александр Сорокин, каждый день находятся на передовой, отметили в пресс-службе. «Именно благодаря их профессионализму и самоотверженному труду каждый из нас сможет зимой прийти в теплую квартиру. Давайте же и мы с вами будем так же любить свое дело, относиться к нему со всей теплотой и любовью», - добавили в ПТС.