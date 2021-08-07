ЖКХ

Инженерные сооружения строят на средства федерального бюджета в Псковском районе

Глава Псковского района Наталья Федорова ознакомилась с ходом работ на крупном инфраструктурном объекте в деревне Борисовичи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации района.

Строительство внутриквартальных сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе наружного водопровода и канализации, тепловых сетей и газопровода ведет подрядная организация ООО «НефтеГазСтрой». Финансирование этих работ осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Глава района и ее первый заместитель Святослав Колинко встретились с подрядчиками и представителем строительного контроля, обсудили объемы выполненных работ, сроки сдачи объекта и имеющиеся трудности в его реализации. Работы в настоящее время выполняются сразу на нескольких площадках и в плановые сроки. Закончить их планируют 17 октября 2021 года.