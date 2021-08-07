ЖКХ

Большинство читателей ПЛН выступили против привлечения коллекторов для возврата долгов за ЖКУ

Большинство опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей (почти 80%) не поддержали инициативу разрешить коллекторам взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги. Это следует из опроса, в котором приняли участие 564 человека.

Почти 6% респондентов считают, что неплательщиков «давно пора приструнить». По их мнению, платить за ЖКХ должны все без исключения. Более 5% опрошенных назвали инициативу «отличной», если не будет беспредела со стороны коллекторов.

Чуть более 3% опрошенных читателей считают, что услуги ЖКХ должны предоставляться бесплатно. И немногим более 3% респондентов согласились с тем, что нужно искать другие подходы взыскивания задолженностей, а не пугать людей коллекторами.

Сейчас на сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: «Как вы оцениваете идею о выплатах за своевременное прохождение диспансеризации?».