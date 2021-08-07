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«Псковэнергосбыт» начал рассылку квитанций формата селф-мейлер

Компания «Псковэнергосбыт» обновила формат квитанций. Июльские счета жители Псковской области получают в формате селф-мейлер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе организации.

Селф-мейлер – это лист бумаги, который является одновременно носителем информации и конвертом. Причем с содержанием селф-мейлера получатель сможет ознакомиться лишь после вскрытия письма по линиям перфорации. Рассылка счетов в виде подобных бесконвертных отправлений соответствует требованиям законодательства: конфиденциальная информация скрыта внутри, и без нарушения целостности конверта доступ к ней невозможен.

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В компании пояснили, что скорректирован не только внешний вид квитанции, но и содержание документа: включены дата последнего платежа, площадь объекта, число проживающих (при наличии этой информации у поставщика ресурса), а также ФИО плательщика.

«Если какие-либо персональные данные указаны некорректно, просим предоставить верную информацию в АО "Псковэнергосбыт" через личный кабинет потребителя или письмом на адрес: info@pskovenergosbit.ru», - обратились к потребителям в компании.

В личных кабинетах потребителя на сайте АО «Псковэнергосбыт» счета за июль появились 5 августа. По почте квитанции придут позже. Настроить доставку электронных квитанций можно в личном кабинете потребителя (раздел «Настройки» в правом верхнем углу главной страницы).