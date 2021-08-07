ЖКХ

Районная канализационная насосная станция «Горводоканала» прошла проверку

Особое внимание в настоящее время уделяется контролю несанкционированных сбросов в водоемы на территории Пскова и Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МП Пскова «Горводоканал», сегодня врио старшего государственного инспектора отдела госконтроля, надзора и рыбохраны по Псковской области Светлана Черанева посетила районную канализационную насосную станцию (РНС) МП г. Пскова «Горводоканал».

В ходе визита был обследован трубопровод аварийного выпуска РНС, состояние ручья, протекающего в непосредственной близости от станции. По итогам посещения установлено отсутствие сброса неочищенных сточных вод.

Нештатных ситуаций, связанных с состоянием окружающей среды в районе РНС не выявлено.