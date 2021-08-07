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ЖКХ

Опубликован список домов в Пскове, где до конца года заменят лифты

13.08.2021 12:55|ПсковКомментариев: 1

Замену лифтов обсудили на совещании с управляющими организациями Пскова под руководством и. о. начальника управления городского хозяйства Антона Ляугминаса. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, составлен адресный список домов, где в 2021 году будут заменены лифты.

Во встрече приняли участие глава Пскова Елена Полонская, ее заместитель, председатель комитета по ЖКХ Псковской городской Думы Сергей Гаврилов, представители псковских муниципальных предприятий «Горводоканал», «Теплосети», Фонда капитального ремонта, соцзащиты, руководители управляющих организаций.

«В Пскове большое количество маломобильных граждан, пенсионеров, которым тяжело подниматься на верхние этажи. На период отключения лифтов граждане не останутся без поддержки. У нас работает волонтерский центр, который помогает псковичам доставлять продукты питания, лекарства, вызывать врача. Граждане, которым сложно будет спускаться с верхних этажей для каких-либо нужд, могут оставлять заявки в центре или записываться по телефону "горячей линии": 88004440713», - сказала Елена Полонская.

Кроме того, будет работать Отделение социального обслуживания на дому. За необходимой помощью можно обратиться по телефону 8 (8112) 66-97-24.

Также, как решили участники совещания, граждан необходимо заблаговременно проинформировать о сроках отключения лифтового оборудования на период проведения работ. Для этого на домах разместят соответствующие объявления, а управляющие компании и депутаты проведут общедомовые собрания.

 
Адресный список домов
 
1 Рижский проспект, д. 51, подъезд №1
2 Рижский проспект, д. 51, подъезд №2
3 Рижский проспект, д. 51, подъезд №3
4 Рижский проспект, д. 55, подъезд №1
5 Рижский проспект, д. 55, подъезд №2
6 Рокоссовского, д. 1, подъезд №1
7 Рокоссовского, д. 1, подъезд №2
8 Рокоссовского, д. 1, подъезд №3
9 Рокоссовского, д. 11, подъезд №1
10 Рокоссовского, д. 11, подъезд №2
11 Рокоссовского, д. 11, подъезд №3
12 Рокоссовского, д. 4, подъезд №1
13 Рокоссовского, д. 4, подъезд №2
14 ул. Байкова, д.4, подъезд №1
15 ул. Байкова, д.4, подъезд №2
16 ул. Байкова, д.4, подъезд №3
17 ул. Бастионная, д. 13 подъезд №1
18 ул. Бастионная, д. 13 подъезд №2
19 ул. Бастионная, д. 13 подъезд №3
20 ул. Бастионная, д.13А, подъезд №1
21 ул. Бастионная, д.13А, подъезд №2
22 ул. Бастионная, д.13А, подъезд №3
23 ул. Бастионная, д.17, подъезд №1
24 ул. Бастионная, д.17, подъезд №2
25 ул. Западная, д.22, подъезд №1
26 ул. Западная, д.22, подъезд №2
27 ул. Западная, д.22, подъезд №3
28 ул. Индустриальная, д.2А, подъезд №1
29 ул. Индустриальная, д.2А, подъезд №2
30 ул. Индустриальная, д. 2А, подъезд №3
31 ул. Индустриальная, д. 2б, подъезд №1
32 ул. Индустриальная, д. 2б, подъезд №2
33 ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №1
34 ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №2
35 ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №3
36 ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №4
37 ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №5
38 ул. Индустриальная, д. 4а, подъезд №6
39 ул. Инженерная, д.25, подъезд №1
40 ул. Инженерная, д.25, подъезд №2
41 ул. Инженерная, д.25, подъезд №3
42 ул. Инженерная, д.82, подъезд №1
43 ул. Коммунальная, д. 77/1, подъезд №1
44 ул. Коммунальная, д.39, подъезд №1
45 ул. Коммунальная, д.39, подъезд №2
46 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №1
47 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №2
48 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №3
49 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №4
50 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №5
51 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №6
52 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №7
53 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №8
54 ул. Коммунальная, д.45, подъезд №9
55 ул. Коммунальная, д.58, подъезд №1
56 ул. Коммунальная, д.58, подъезд №2
57 ул. Коммунальная, д.58, подъезд №3
58 ул. Коммунальная, д.58, подъезд №4
59 ул. Коммунальная, д.67, подъезд №1
60 ул. Коммунальная, д.67, подъезд №2
61 ул. Коммунальная, д.67, подъезд №3
62 ул. Коммунальная, д.67, подъезд №4
63 ул. Коммунальная, д.67, подъезд №5
64 ул. Коммунальная, д.69 А, подъезд №1
65 ул. Коммунальная, д.69, подъезд №1
66 ул. Коммунальная, д.69, подъезд №2
67 ул. Коммунальная, д.69А, подъезд №2
68 ул. Коммунальная, д.75, подъезд №1
69 ул. Коммунальная, д.75, подъезд №2
70 ул. Коммунальная, д.75А, подъезд №1
71 ул. Коммунальная, д.75А, подъезд №2
72 ул. Коммунальная, д.75Б, подъезд №1
73 ул. Коммунальная, д.75Б, подъезд №2
74 ул. Коммунальная, д.77, подъезд №1
75 ул. Коммунальная, д.77, подъезд №2
76 ул. Коммунальная, д.77, подъезд №3
77 ул. Коммунальная, д.77, подъезд №4
78 ул. Коммунальная, д.77, подъезд №5
79 ул. Коммунальная, д.77, подъезд №6
80 ул. Кузбасской Дивизии, д. 30А, подъезд №2
81 ул. Кузбасской Дивизии, д.30А, подъезд №1
82 ул. Кузбасской Дивизии, д.30А, подъезд №3
83 ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №1
84 ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №2
85 ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №3
86 ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №4
87 ул. Кузбасской дивизии, д.38, подъезд №5
88 ул. Труда, д.53, подъезд №1
89 ул. Труда, д.53, подъезд №2
90 ул. Труда, д.53, подъезд №3
91 ул. Труда, д.53, подъезд №4
92 ул. Труда, д.53, подъезд №5
93 ул. Труда, д.67, подъезд №1
94 ул. Труда, д.67, подъезд №2
95 ул. Труда, д.67, подъезд №3
96 ул. Юбилейная, д.77Б, подъезд №1
97 ул. Юбилейная, д.77Б, подъезд №2
98 ул. Юбилейная, д.93, подъезд №1
99 ул. Юбилейная, д.93, подъезд №2
100 ул. Юбилейная, д.93, подъезд №3

С полной информацией о сроках начала и конца монтажа оборудования можно ознакомиться по ссылке (формат xlsx).

Теги: #ЖКХ #псков #лифт
Источник: Псковская Лента Новостей
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