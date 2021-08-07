ЖКХ

Пострадавших от урагана великолучан просят срочно обратиться в управление ЖКХ

Жителей города Великие Луки, которые подали заявления на возмещение ущерба, причиненного ураганом в июне, просят обратиться в управление жилищно-коммунального хозяйства города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Жителям города, у которых приняты документы на возмещение ущерба, нанесенного в результате неблагоприятного погодного явления 25 июня индивидуальным жилым строениям, находящимся в собственности, просьба срочно обратиться в МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки" для оформления выплаты», - говорится в сообщении.

Обращаться стоит по телефону: 8(81153) 30208.

Напомним, вечером 25 июня на Великие Луки обрушился целый комплекс неблагоприятных природных явлений: шквалистый сильный ветер, гроза, ливень. Почти сразу в единую диспетчерскую службу города стали поступать многочисленные сообщения о фактах падения деревьев, отключения подачи электроэнергии, подтопления низменных участков местности.