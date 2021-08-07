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ЖКХ

Новая гидродинамическая машина псковского «Горводоканала» прошла первое «боевое крещение»

16.08.2021 17:51|ПсковКомментариев: 0

Новая гидродинамическая машина муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» прошла первое «боевое крещение». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Первое "боевое крещение" нашей новой гидродинамической машины проходит на одном из самых проблемных объектов города, - рассказали в пресс-службе. - Сегодня начались работы по размывке и очистке приемной камеры в КНС возле Золотой (Советской) набережной. До настоящего момента там очистка практически не проводилась, объект недавно передан "Горводоканалу", поэтому загрязнение камеры очень большое. Старая "Скания" на этот объект подъехать не могла».

После чистки камеры начнется промывка канализационных сетей, которые идут через эту КНС.

Новая комбинированная каналопромывочная машина на базе шасси «МАН» со спецоборудованием итальянской компании Jurop поступила в «Горводоканал» 10 августа. Машина предназначена для высоконапорной промывки канализационных коллекторов, снятия засоров, удаления песка и отложений на сетях канализации. Одновременно с промывкой сетей машина позволяет откачивать образовавшиеся шламы, не допуская таким образом повторных отложений на сетях и попадания загрязнений на канализационные насосные станции (КНС) и очистные сооружения канализации. Благодаря мощному насосно-вакуумному оборудованию машина может откачивать слежавшийся осадок, бытовые отходы с большой глубины – до 10 м, что позволит исключить тяжелый ручной труд по очистке глубоких колодцев, камер и резервуаров КНС.

Машину приобрели в рамках проекта «Improving the quality of shared assets by reducing their pollution load from utility sewer systems of towns and rural areas in the programme territory (Pskov area and south Estonia)» / «Улучшение качества совместных водных ресурсов за счет снижения утечек из централизованных систем канализации городов территории программы (Псков и южная Эстония)».

В проекте участвуют МП города Пскова «Горводоканал» (ведущий партнер) и водоканал южной Эстонии (Emajoe Veevark). Срок реализации проекта – 2019-2021 годы.

Теги: #горводоканал #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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