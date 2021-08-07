ЖКХ

«Тазики и плесень»: в многоквартирном доме в Середке несколько лет протекает крыша

Жители многоквартирного дома в селе Середка Псковского района жалуются на плесень и протекающую крышу. Фотографии и жалобу в редакцию Псковской Ленты Новостей прислала местная жительница.

«Еще не решена проблема с водой, а у жителей, проживающих на улице Рыбакова, 13, не менее важная проблема, которая длится не первый год — это крыша нашего дома!» - написала женщина.

По ее словам, жители последних (третьих) этажей не могут «спокойно жить в своих квартирах без тазиков и плесени». При этом она отметила, что жители дома исправно платят за содержание и ремонт жилого помещения.

Псковская Лента Новостей направила запрос в региональный Фонд капитального ремонта. Там заверили, что разработка проектной документации и проведение капитального ремонта крыши запланированы на 2021-2023 года. Кроме того, в эти сроки в доме должны отремонтировать фасад и подвальные помещения. В 2027-2029 годах планируются работы по замене внутридомовых инженерных систем электроснабжения, теплоснабжения и холодного водоснабжения. А ремонт системы водоотведения планируют провести в период с 2033 до 2035 года.

Кроме того, сотрудники регоператора отметили, что задолженность дома по уплате сборов на капительный ремонт составляет 116 165 рублей (по дому начислен 761 971 рубль, из них собрано 682 809 рублей).