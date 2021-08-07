ЖКХ

Ситуацию с долгами за поставленные дрова обсудил с арендаторами двух районов Александр Котов

С лесозаготовителями Плюсского и Струго-Красненского районов провел встречи спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, темой разговора стала подготовка муниципалитетов к отопительному сезону в условиях критической задолженности за поставленные ранее дрова и ответственное отношение к территории, на которой проходит заготовка леса.

И в Плюсском, и в Струго-Красненском районах ситуация схожая – газа нет, все котельные работают на дровах или щепе. Долги муниципальных теплоснабжающих предприятий перед поставщиками исчисляются десятками миллионов рублей. Их причины кроются в низкой эффективности коммунальных предприятий – оборудование крайне изношено, в «социальном» тарифе, который не покрывает затрат, и в неплатежах. В Плюсском районе, по словам главы муниципалитета Виталия Аршинова, около 30 % населения не оплачивает услуги ЖКХ.

Ситуация настолько обострилась, что лесозаготовители приостановили поставку топлива. В итоге в середине августа запас дров у Струго-Красненского района составляет 600 кубометров, у Плюсского – около пятисот. В преддверии нового отопительного сезона два района получили из областного бюджета по 10 млн рублей на погашение долгов – эта сумма поможет частично рассчитаться с поставщиками и продолжить договорные отношения.

«Мы попросили губернатора и наш финансовый комитет, чтобы районам была оказана дополнительная помощь. В ближайшее время деньги поступят на счета. Средства пропорционально будут распределены между поставщиками в зависимости от объема задолженности», - обратился к лесозаготовителям Александр Котов.

«Никто не отменит начало отопительного сезона, даты варьируются, но неизбежно он наступает. Шестисот кубометров нам хватит на 2,5 недели. На весь сезон нужно порядка 18 тысяч кубов, включая и дрова, и щепу. Глава района отвечает за все, но эти вопросы пока не имеют решений. Прошу понять ситуацию», - обратился к лесозаготовителям глава Струго-Красненского района Александр Волков.

«Если раньше ситуация была управляема, то сейчас мы не в состоянии полностью погасить долги. Но не только мы несем ответственность за ситуацию, - напомнил арендаторам лесных участков Виталий Аршинов. – Вы берете природный ресурс с этой территории, часть населения работает у вас, и налоги поступают сюда же». По словам главы Плюсского района, для получения паспорта готовности муниципалитету нужен нормативный запас топлива в пределах 3 тысяч кубометров.

«Понимаем, что до нуля расплатиться с долгами муниципалитеты не могут, но хотя бы в части хотелось бы получить оплату», - высказался за всех арендаторов Александр Вакуленко – его предприятие заготавливает лес на территории и одного, и другого района. Уже от себя лично крупный арендатор пообещал не поднимать цену на дрова. «Дрова для нас всегда в убыток – стоимость их заготовки уже стоит столько же, сколько доставка. Но мы не собираемся менять цену, потому что понимаем социальную ответственность бизнеса: эти изменения неизбежно скажутся на тарифах для граждан. Сама же обязанность поставлять дрова, на мой взгляд, незримо прописана в договоре аренды», - добавил лесозаготовитель.

Обращаясь к арендаторам, Александр Котов вновь обратил внимание и на другие обязательства. «От тяжелой техники страдают дороги после вывоза заготовленного леса – приводите их в порядок после себя. Организовали склад древесины у той же дороги, отгрузили – приведите в порядок это место. Тогда и население по-другому будет к вам относиться», - обратил внимание на поступающие от жителей жалобы председатель Собрания депутатов.

Одним из таких примеров конфликта между лесозаготовителями и населением, по словам Александра Котова, является склад древесины в деревне Замошье Плюсского района, где спиленный лес лежит на территории деревни с весны. Больше всего сельчан возмутило само место – бревна свалены за монументом, установленным в память о погибших в годы войны жителях деревни. Как выяснилось, арендатор продал лес «на корню», а иногородний заготовитель сам выбрал площадку для складирования, не заключив договор с местными органами власти, и пропал.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Иван Парфенов сообщил арендаторам, что такое отношение грозит большими штрафами. «Предупреждение уже было. Жалеть никого не будем – напишем в департамент. Если получится привлечь к административной ответственности, штрафы там несколько сот тысяч рублей, мало не покажется», - прокомментировал ситуацию представитель органа исполнительной власти, отметив, что сама продажа леса «на корню» незаконна, но арендаторы делают это под видом оказания услуг.

По словам депутата областного Собрания, руководителя Ассоциации лесопромышленников Геннадия Григорьева, схожая ситуация возникает и в других районах области. «К сожалению, таких примеров достаточно. Если ты не хозяин в лесу – без разницы, что потом будет с дорогами, какие рядом захоронения. Я не сторонник продажи делянок. К лесу нужно относиться по-хозяйски, чтобы не краснеть потом перед главой района», - поделился депутат-порхович.

Из таких примеров, когда лесозаготовители думают только о личной выгоде, и складывается негативное отношение жителей деревень ко всей отрасли, уверен Александр Котов: «Понятно, что это вызывает справедливое негодование. И даже эту ситуацию можно было исправить на протяжении лета, но даже попыток никто не предпринял. Серьезные штрафы будут хорошим уроком».