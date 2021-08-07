Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
металлоконструкции по ТЗ и простому эскизу
памятка - собираем ребенка в школу
реализация нацпроекта «Здравоохранение»
рассчитайся по порядку!
Телефон прямого эфира 56-73-72
от Парома до Ивана
конкурс - застройка Четырех углов
 
 
 
ещё ЖКХ 07.08.2021 10:450 Путин сообщил о планах завершить социальную газификацию к концу 2022 года 17.08.2021 15:330 «Тазики и плесень»: в многоквартирном доме в Середке несколько лет протекает крыша 17.08.2021 15:210 Ситуацию с долгами за поставленные дрова обсудил с арендаторами двух районов Александр Котов 17.08.2021 13:072 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за сильного дождя 17.08.2021 10:034 Водоснабжение могут временно приостановить в нескольких домах Пскова 16.08.2021 21:550 В сети появился видеоролик о вывозе мусора с острова Залита
 
 
 
Самое популярное 15.08.2021 11:1512 На 46-м году жизни скончался известный псковский радиоведущий Андрей Христофоров 15.08.2021 20:4013 Борис Елкин прокомментировал ситуацию с затоплением улиц Пскова после дождя 16.08.2021 11:067 В Пскове на перекрестке Рижский - Юбилейная действует новая схема движения 14.08.2021 15:1711 Новый заместитель появится у руководителя комитета по образованию Псковской области 15.08.2021 17:558 Псковичи стали массово жаловаться в соцсетях на затопленные улицы города
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Ситуацию с долгами за поставленные дрова обсудил с арендаторами двух районов Александр Котов

17.08.2021 15:21|ПсковКомментариев: 0

С лесозаготовителями Плюсского и Струго-Красненского районов провел встречи спикер областного Собрания депутатов Александр Котов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, темой разговора стала подготовка муниципалитетов к отопительному сезону в условиях критической задолженности за поставленные ранее дрова и ответственное отношение к территории, на которой проходит заготовка леса.

И в Плюсском, и в Струго-Красненском районах ситуация схожая – газа нет, все котельные работают на дровах или щепе. Долги муниципальных теплоснабжающих предприятий перед поставщиками исчисляются десятками миллионов рублей. Их причины кроются в низкой эффективности коммунальных предприятий – оборудование крайне изношено, в «социальном» тарифе, который не покрывает затрат, и в неплатежах. В Плюсском районе, по словам главы муниципалитета Виталия Аршинова, около 30 % населения не оплачивает услуги ЖКХ.

Ситуация настолько обострилась, что лесозаготовители приостановили поставку топлива. В итоге в середине августа запас дров у Струго-Красненского района составляет 600 кубометров, у Плюсского – около пятисот. В преддверии нового отопительного сезона два района получили из областного бюджета по 10 млн рублей на погашение долгов – эта сумма поможет частично рассчитаться с поставщиками и продолжить договорные отношения.

«Мы попросили губернатора и наш финансовый комитет, чтобы районам была оказана дополнительная помощь. В ближайшее время деньги поступят на счета. Средства пропорционально будут распределены между поставщиками в зависимости от объема задолженности», - обратился к лесозаготовителям Александр Котов.

«Никто не отменит начало отопительного сезона, даты варьируются, но неизбежно он наступает. Шестисот кубометров нам хватит на 2,5 недели. На весь сезон нужно порядка 18 тысяч кубов, включая и дрова, и щепу. Глава района отвечает за все, но эти вопросы пока не имеют решений. Прошу понять ситуацию», - обратился к лесозаготовителям глава Струго-Красненского района Александр Волков.

«Если раньше ситуация была управляема, то сейчас мы не в состоянии полностью погасить долги. Но не только мы несем ответственность за ситуацию, - напомнил арендаторам лесных участков Виталий Аршинов. – Вы берете природный ресурс с этой территории, часть населения работает у вас, и налоги поступают сюда же». По словам главы Плюсского района, для получения паспорта готовности муниципалитету нужен нормативный запас топлива в пределах 3 тысяч кубометров.

«Понимаем, что до нуля расплатиться с долгами муниципалитеты не могут, но хотя бы в части хотелось бы получить оплату», - высказался за всех арендаторов Александр Вакуленко – его предприятие заготавливает лес на территории и одного, и другого района. Уже от себя лично крупный арендатор пообещал не поднимать цену на дрова. «Дрова для нас всегда в убыток – стоимость их заготовки уже стоит столько же, сколько доставка. Но мы не собираемся менять цену, потому что понимаем социальную ответственность бизнеса: эти изменения неизбежно скажутся на тарифах для граждан. Сама же обязанность поставлять дрова, на мой взгляд, незримо прописана в договоре аренды», - добавил лесозаготовитель.

Обращаясь к арендаторам, Александр Котов вновь обратил внимание и на другие обязательства. «От тяжелой техники страдают дороги после вывоза заготовленного леса – приводите их в порядок после себя. Организовали склад древесины у той же дороги, отгрузили – приведите в порядок это место. Тогда и население по-другому будет к вам относиться», - обратил внимание на поступающие от жителей жалобы председатель Собрания депутатов.

Одним из таких примеров конфликта между лесозаготовителями и населением, по словам Александра Котова, является склад древесины в деревне Замошье Плюсского района, где спиленный лес лежит на территории деревни с весны. Больше всего сельчан возмутило само место – бревна свалены за монументом, установленным в память о погибших в годы войны жителях деревни. Как выяснилось, арендатор продал лес «на корню», а иногородний заготовитель сам выбрал площадку для складирования, не заключив договор с местными органами власти, и пропал.

Заместитель председателя комитета по природным ресурсам и экологии Иван Парфенов сообщил арендаторам, что такое отношение грозит большими штрафами. «Предупреждение уже было. Жалеть никого не будем – напишем в департамент. Если получится привлечь к административной ответственности, штрафы там несколько сот тысяч рублей, мало не покажется», - прокомментировал ситуацию представитель органа исполнительной власти, отметив, что сама продажа леса «на корню» незаконна, но арендаторы делают это под видом оказания услуг.

По словам депутата областного Собрания, руководителя Ассоциации лесопромышленников Геннадия Григорьева, схожая ситуация возникает и в других районах области. «К сожалению, таких примеров достаточно. Если ты не хозяин в лесу – без разницы, что потом будет с дорогами, какие рядом захоронения. Я не сторонник продажи делянок. К лесу нужно относиться по-хозяйски, чтобы не краснеть потом перед главой района», - поделился депутат-порхович.

Из таких примеров, когда лесозаготовители думают только о личной выгоде, и складывается негативное отношение жителей деревень ко всей отрасли, уверен Александр Котов: «Понятно, что это вызывает справедливое негодование. И даже эту ситуацию можно было исправить на протяжении лета, но даже попыток никто не предпринял. Серьезные штрафы будут хорошим уроком».

«Для региона лесозаготовка – одно из направлений бизнеса, которое можно успешно развивать, создавать рабочие места. Органы власти готовы оказать поддержку предприятиям, которые работают в отрасли, но движение должно быть встречным. Со многими лесозаготовителями мы всегда находим общий язык и взаимопонимание. С нарушителями будем решать проблемы в рамках закона», - подытожил Александр Котов.

 

Теги: #отопительный сезон #псковское областное собрание #лесозаготовка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Стоит ли ограничить кикшеринг (аренду электросамокатов)?
В опросе приняло участие 56 человек
17.08.2021, 15:510 Девять единиц гражданского оружия изъяли у жителей Псковской области за неделю 17.08.2021, 15:440 «Эхономика»: Может ли Псковская область похвастаться динамичным восстановлением экономики? ВИДЕО 17.08.2021, 15:330 «Тазики и плесень»: в многоквартирном доме в Середке несколько лет протекает крыша 17.08.2021, 15:300 Псковичей приглашают к участию в фотокроссе «Не бойся, я с тобой!»
17.08.2021, 15:210 Ситуацию с долгами за поставленные дрова обсудил с арендаторами двух районов Александр Котов 17.08.2021, 15:210 В Пскове начинаются работы по устройству нового кольца 17.08.2021, 15:110 Спрос на летний отдых в санаториях Псковской области вырос на 63% 17.08.2021, 15:002 Владимир Зубов оценил намерения ФАС провести проверку цен в торговых сетях
17.08.2021, 15:000 Кратковременные дожди пройдут в Псковской области 18 августа 17.08.2021, 14:430 Четырех кандидатов в депутаты областного Собрания зарегистрировала великолукская ТИК 17.08.2021, 14:360 «Гонки по вертикали»: Десять к одному 17.08.2021, 14:360 В Печорах эксгумируют останки немецких солдат
17.08.2021, 14:241 Судимый пскович попался на краже сабвуфера из автомобиля 17.08.2021, 14:120 Псковичей приглашают на осенины в Бугрово 17.08.2021, 14:001 Большинство опрошенных россиян поддержало предложение продавать крепкий алкоголь с 21 года 17.08.2021, 13:460 Владимир Зубов: Псковский бизнес скорее жив, чем мертв
17.08.2021, 13:343 Псковичка взяла кредит после звонка мошенника и лишилась почти 2 млн рублей 17.08.2021, 13:230 Льготную ипотеку в России начнут выдавать еще одной категории семей 17.08.2021, 13:072 Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности из-за сильного дождя 17.08.2021, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Владимиром Зубовым
17.08.2021, 12:510 Экс-начальника отделения почтовой связи в Стругокрасненском районе наказали за присвоение денег 17.08.2021, 12:433 Готовность более 40 тысяч школ к учебному году проверит «Единая Россия» 17.08.2021, 12:331 Число желающих работать на «удаленке» выросло в Псковской области 17.08.2021, 12:250 Ливень с сильным ветром и градом накроет Псковскую область 17 августа
17.08.2021, 12:181 Начался ремонт улицы Коммунальной в Пскове 17.08.2021, 12:122 Псковичам предлагают собрать ребенка в школу на «Школьном базаре» 17.08.2021, 12:060 Более 10 аварийных строений снесут в гдовском Смуравьево-2 17.08.2021, 11:550 Житель Новосокольнического района забрался в чужую квартиру и украл шампунь
17.08.2021, 11:440 Солисты Мариинского театра станут участниками концерта «Музыка на воде» в Пскове 17.08.2021, 11:350 Число смертей от коронавируса в Псковской области возросло до 628 17.08.2021, 11:160 «Эхономика»: Может ли Псковская область похвастаться динамичным восстановлением экономики? 17.08.2021, 11:000 Псковская школа боевых искусств приглашает на занятия детей и взрослых
17.08.2021, 10:520 Новых подрядчиков будут искать для строительства ФОКОТов в Стругах Красных и Писковичах 17.08.2021, 10:410 Псковских охотников проверили на факт ношения оружия в состоянии опьянения 17.08.2021, 10:270 В центре города открылся офис одного из ведущих туроператоров Пскова 17.08.2021, 10:230 Великолучанина оштрафовали за строительство часовни-купели в Изборске
17.08.2021, 10:034 Водоснабжение могут временно приостановить в нескольких домах Пскова 17.08.2021, 09:591 Столкновение ВАЗа и «Шевроле» мешает движению на улице Труда в Пскове 17.08.2021, 09:520 Псковский писатель Игорь Смолькин отмечает 60-летие 17.08.2021, 09:380 Владимир Путин наградил трех великолукских медиков
17.08.2021, 09:271 Жители СЗФО назвали важное качество сотрудника для получения высокой зарплаты 17.08.2021, 09:150 Дальние пещеры в Псково-Печерском монастыре будут закрыты в августе 17.08.2021, 09:140 Добровольцы помогали тушить загоревшуюся баню в Печорском районе 17.08.2021, 09:070 17 августа в Псковской области ожидается сильный дождь
17.08.2021, 09:050 Минпросвещения пообещало начать учебный год в очном формате 17.08.2021, 09:020 Два автомобиля подожгли в Псковской области 17.08.2021, 08:480 Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от очередного визита в Псков 17.08.2021, 08:332 Эксперт рассказала о постковидном синдроме у пациентов
17.08.2021, 08:150 Чехия исключит Россию из списка стран с экстремальным риском заражения COVID-19 17.08.2021, 08:000 В России планируют снизить смертность в ДТП к 2030 году 17.08.2021, 07:451 Почти 125 тысяч жителей Псковской области прошли вакцинацию от COVID-19 17.08.2021, 07:300 Число несовершеннолетних самозанятых с начала года выросло вдвое
17.08.2021, 07:154 Фестиваль Crescendo возвращается в Псков 17.08.2021, 07:000 105 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 16.08.2021, 23:5913 Рейтингомер: заявка Акавова, судебник Цецерского и атака на Шлосберга 16.08.2021, 23:120 В Острове пропал 34-летний мужчина
16.08.2021, 22:300 На городском пляже в Пскове прошел турнир по волейболу 16.08.2021, 22:110 Псковичам рассказали об особенностях строительства домов у водоемов 16.08.2021, 21:550 В сети появился видеоролик о вывозе мусора с острова Залита 16.08.2021, 21:368 Путин утвердил план противодействия коррупции на 2021-2024 годы
16.08.2021, 21:292 Участок дороги в Печорском районе ввели в эксплуатацию после ремонта по нацпроекту 16.08.2021, 21:163 Лев Шлосберг обжаловал решение суда об отмене его регистрации кандидатом в депутаты Госдумы 16.08.2021, 21:020 Ливни и грозы ожидаются в Псковской области 17 августа 16.08.2021, 20:460 Эскизы благоустройства трех общественных территорий одобрили в Псковском районе
16.08.2021, 20:260 Псковичам предложили проверить актуальность данных о своих объектах налогообложения 16.08.2021, 20:250 Большинство читателей ПЛН поддерживает введение выплат за своевременное прохождение диспансеризации 16.08.2021, 20:070 Печорская администрация требует заплатить за аренду земли под проданным 17 лет назад гаражом 16.08.2021, 19:480 «Сузуки» и «Рено» столкнулись в Плюсском районе
16.08.2021, 19:250 Лучшие учителя Псковской области получили по 100 тысяч рублей в рамках госпрограммы 16.08.2021, 19:061 В Пскове представители «Единой России» получили удостоверения кандидатов на выборы в областное Собрание 16.08.2021, 18:380 Псковичей приглашают к участию в национальной молодежной кинопремии 16.08.2021, 18:150 «СберКот» выяснил, под какую музыку танцует молодежь
16.08.2021, 18:000 Более 130 работников культуры Псковской области повысили квалификацию в рамках нацпроекта 16.08.2021, 17:581 Путин назначил председателя Опочецкого районного суда и еще двух судей 16.08.2021, 17:511 Новая гидродинамическая машина псковского «Горводоканала» прошла первое «боевое крещение» 16.08.2021, 17:450 Псковичи смогут узнать о подвигах фронтовых собак 19 августа
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.