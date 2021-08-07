ЖКХ

Восьмикубовые контейнеры для сбора мусора установили на трех улицах в псковских Крестах

Директор псковского филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселев проконтролировал вывоз мусора в микрорайне Кресты города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО.

Кроме того, по распоряжению Александра Киселева на улицах Торфяной, Клары Назаровой и Крестовском переулке установили контейнеры объемом 8 кубометров вместо двух однокубовых, которые ранее стояли на каждой из улиц.

Отмечается, что Александр Киселев еженедельно контролирует вывоз ТКО на проблемных мусорных точках города.