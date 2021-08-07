ЖКХ

Водопровод на улице Подвишенской в Пскове реконструируют до конца сентября

Глава Пскова Елена Полонская выехала на улицу Подвишенскую, чтобы обсудить с ее жителями вопрос реконструкции местной системы водопровода. В обсуждении также приняли участие представители МП города Пскова «Горводоканал», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Как рассказали сотрудники этого муниципального предприятия, уже в начале следующей недели здесь начнутся работы по прокладке новых и замене старых водопроводных труб, а также по реконструкции и строительству колодцев, которые планируется завершить не позднее конца сентября этого года.

«Ранее мы уже не раз обсуждали этот вопрос. Все пожелания, которые были озвучены вами на предыдущих встречах, "Горводоканал" постарался учесть при проектировании строительно-ремонтных работ», - отметила Елена Полонская.

Также глава города рассказала местным жителям о программе догазификации индивидуальных жилых домов, которая предусматривает бесплатное доведение газовой трубы до границы земельного участка.

Для участия в этой программе необходимо подать соответствующую заявку газовикам. Это можно сделать в центре клиентского обслуживания ООО «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: Псков, Рижский проспект, 20 и в отделениях клиентского обслуживания. Также можно направить электронную заявку на официальный портал Единого оператора газификации РФ – https://connectgas.ru/.

Кроме того, участникам встречи передали бланки заявлений на участие в программе догазификации. При этом руководитель муниципалитета подчеркнула, что в случае необходимости готова оказать содействие в составлении и подаче таких заявок.