ЖКХ

Проблему водоснабжения обсудил Александр Козловский с жителями Великих Лук

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловской обсудил вопросы благоустройства дворов, частного сектора и города Великие Луки в целом на встрече с жителями домов на улицах Проектной и Продольной.





«Прозвучали и проблемы, - отметил парламентарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - В частности, жители домов №48, корпус 1 и №48, корпус 2 по улице Проектной пожаловались на плохую циркуляцию горячей воды. Эта проблема систематически возникает после отключения воды. С великолучанами договорились о мониторинге ситуации на протяжении ближайшего месяца для детального изучения ситуации и принятия мер для его решения. Будем работать совместно с управляющей компанией».





Основными вопросами жителей частного сектора на встрече на улице Продольной стали газификация, освещение и ремонт дорог. «Великолучане рассказали, что требуется подсыпка дороги на улице Продольной асфальтовой крошкой: летом здесь после проезда транспорта стоит большой столп пыли. Кроме того, из-за состояния дороги к ним очень часто отказываются ездить таксисты: боятся разбить свои машины», - рассказал Александр Козловский.

Над решением этих и других вопросов будет организована работа вместе с депутатом областного Собрания Еленой Даньшовой и депутатом Великолукской городской Думы Татьяной Фомченковой, добавил он.