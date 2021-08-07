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Проблему водоснабжения обсудил Александр Козловский с жителями Великих Лук

19.08.2021 15:50|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловской обсудил вопросы благоустройства дворов, частного сектора и города Великие Луки в целом на встрече с жителями домов на улицах Проектной и Продольной.



«Прозвучали и проблемы, - отметил парламентарий на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». - В частности, жители домов №48, корпус 1 и №48, корпус 2 по улице Проектной пожаловались на плохую циркуляцию горячей воды. Эта проблема систематически возникает после отключения воды. С великолучанами договорились о мониторинге ситуации на протяжении ближайшего месяца для детального изучения ситуации и принятия мер для его решения. Будем работать совместно с управляющей компанией».



Основными вопросами жителей частного сектора на встрече на улице Продольной стали газификация, освещение и ремонт дорог. «Великолучане рассказали, что требуется подсыпка дороги на улице Продольной асфальтовой крошкой: летом здесь после проезда транспорта стоит большой столп пыли. Кроме того, из-за состояния дороги к ним очень часто отказываются ездить таксисты: боятся разбить свои машины», - рассказал Александр Козловский.

Над решением этих и других вопросов будет организована работа вместе с депутатом областного Собрания Еленой Даньшовой и депутатом Великолукской городской Думы Татьяной Фомченковой, добавил он.

Теги: #великие луки #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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