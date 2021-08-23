ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий Олег Добрынин обсудит с ним подготовку к отопительному сезону, вопросы традиционного летнего отключения горячей воды, финансовое положение на предприятии и модернизацию его материально-технической базы.

Радиослушатели могут задать свой вопрос гостю студии по телефону 56-73-72.