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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Игорем Максимовым

24.08.2021 13:03|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущий Олег Добрынин обсудит с ним подготовку к отопительному сезону, вопросы традиционного летнего отключения горячей воды, финансовое положение на предприятии и модернизацию его материально-технической базы.

Радиослушатели могут задать свой вопрос гостю студии по телефону 56-73-72.

Теги: #ЖКХ #отопительный сезон #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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