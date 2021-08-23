ЖКХ

Директор ПТС назвал условие, при котором тариф на отопление в 2022 году не повысят

Муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети» не планирует повышать тариф на свои услуги в 2022 году. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал директор предприятия Игорь Максимов.

«Тариф меняется раз в год, с 1 июля. Мы, в соответствии с законом, подали в комитет по тарифам заявку (расчеты) на тариф 2022 года. И мы предложили установить тариф ПТС с ростом 0, то есть оставить тариф нашему предприятию такой же, как и в этом году. Конечно, на это есть условие. Как нам прогнозируют административные органы, рост тарифов на будущий год на газ и электричество будет в пределах 3,5%, на воду — 4%, а газ, вода и электричество — это 90% нашей себестоимости. Если администрация своевременно будет выплачивать субсидии, мы тариф поднимать не будем», — пояснил он.

Во время радиоэфира ведущий Олег Добрынин также обсудил с Игорем Максимовым то, что в преддверии отопительного сезона жители Пскова ежегодно начинают массово жаловаться на «задержку отопления».

По словам Игоря Максимова, тепловые сети — сложная техническая конструкция, которая состоит из 350 километров сетей, 26 котельных и 92 центральных тепловых пунктов. «Все они должны работать в единой гидравлической системе, которая начинает нормально функционировать, когда среднесуточная температура составляет от 8 до 10 градусов в течение пяти суток. Иначе включать отопление бессмысленно, не будет ни горячей воды, ни отопления», - рассказал он.

Игорь Максимов также пояснил, что процесс запуска системы теплоснабжения сложный и занимает от трех до пяти суток. «Естественно, в это время во всем городе будут жалобы, но технику не обманешь и не прикажешь. Было бы хорошо, если бы можно было написать распоряжение: "Везде быть теплу!". Но так не бывает», - добавил он.