Игорь Максимов прокомментировал жалобы на подачу горячей воды в Пскове

Работу районной котельной на Завеличье, которая обеспечивает горячим водоснабжением треть города, возобновили 23 августа. Процесс занял несколько часов, все работы были выполнены по инструкции. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.
По словам Игоря Максимова, существуют нормативы, в которых говорится, что вода должна быть подана 23 августа без уточнения времени.
Он пояснил, что в сети находится 1800 тонн воды, этот объем нужно было нагреть до температуры 60 градусов и подать потребителю по 150 километрам сетей.
Он напомнил, что во время производства работ в инстаграм-аккаунте предприятия велась прямая трансляция для того, чтобы жители Пскова могли самостоятельно убедиться в том, что специалисты ПТС делают все возможное, чтобы подключить водоснабжение своевременно.
Игорь Максимов также отметил, что этим летом «Псковские тепловые сети» уже выполнили свои рабочие планы - заменены почти семь километров труб системы теплоснабжения.
«Наши учебники говорят о том, что в сезон должны меняться 3% эксплуатируемой теплотрассы, в этом году мы на этот параметр вышли, но десятилетиями в городе были "недоремонты", поэтому нам предстоит много чего еще делать», - добавил он.