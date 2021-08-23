ЖКХ

Игорь Максимов прокомментировал жалобы на подачу горячей воды в Пскове

Работу районной котельной на Завеличье, которая обеспечивает горячим водоснабжением треть города, возобновили 23 августа. Процесс занял несколько часов, все работы были выполнены по инструкции. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

По словам Игоря Максимова, существуют нормативы, в которых говорится, что вода должна быть подана 23 августа без уточнения времени.

«Наши ребята вчера сделали все идеально, поступали жалобы, но что тут сказать… У нас на Руси всегда кто-то не доволен, я же взываю к здравому смыслу. В постановлении было указано, что подача горячей воды должна быть возобновлена 23 августа. Я объясняю, что этот процесс занимает 6-7 часов, вчера все было по инструкции», - заметил он.

Он пояснил, что в сети находится 1800 тонн воды, этот объем нужно было нагреть до температуры 60 градусов и подать потребителю по 150 километрам сетей.

«Вчера в 10.45 мы растопили четвертый, последний котел, в 11.00 начался прогрев, в 14.35 на первый пункт пришел надлежаще нагретый теплоноситель, и мы начали подключать все 16 пунктов, последний из которых — в 17.35. Естественно, по ходу возникали отдельные проблемы, поступали жалобы, мы из решали индивидуально. По состоянию на 10 вечера жалоб уже не было», - рассказал директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Он напомнил, что во время производства работ в инстаграм-аккаунте предприятия велась прямая трансляция для того, чтобы жители Пскова могли самостоятельно убедиться в том, что специалисты ПТС делают все возможное, чтобы подключить водоснабжение своевременно.

Игорь Максимов также отметил, что этим летом «Псковские тепловые сети» уже выполнили свои рабочие планы - заменены почти семь километров труб системы теплоснабжения.

«Наши учебники говорят о том, что в сезон должны меняться 3% эксплуатируемой теплотрассы, в этом году мы на этот параметр вышли, но десятилетиями в городе были "недоремонты", поэтому нам предстоит много чего еще делать», - добавил он.