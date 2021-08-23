ЖКХ

Мутко предложил разрешить «Дом.рф» кредитовать регионы напрямую

«Дом.рф» как институт развития мог бы кредитовать регионы напрямую. Как передает РИА Новости, такую инициативу озвучил гендиректор компании Виталий Мутко на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Почему я как институт развития не могу дать займ губернатору? Коммерческий банк может, а я как институт развития почему не могу? Пока это запрещено», - сказал Мутко.

Комментируя инициативу Мутко Путин попросил его оформить предложение официально.

«Давайте... дам соответствующее поручение правительству это проработать», - сказал президент.