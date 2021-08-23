ЖКХ

«Горводоканал» объяснил причину изменения качества воды на дальнем Завеличье

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» объяснило причину изменения качества воды на дальнем Завеличье.

«В связи с многочисленными обращениями жителей считаем необходимым еще раз озвучить информацию по проблеме изменения качества воды 24 августа на дальнем Завеличье. Многоэтажная жилая застройка в границах улиц Владимирской и Никольской в настоящее время не имеет полноценного кольцевого водоснабжения. Внутриплощадочный водопровод этого микрорайона Д 355 мм подключен в одной точке к магистральному водоводу Д 700 мм по улице Юбилейной. То есть подача воды по другим водоводам к указанной жилой застройке невозможна», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия.

В «Горводоканале» рассказали, что техническими условиями, выданными застройщику микрорайона ООО «ЭГЛЕ» еще в 2013 году, предусмотрено строительство «закольцовки» (соединительного трубопровода) внутриплощадочных сетей с водоводом по улице Кузбасской Дивизии. «Застройщика неоднократно уведомляли о необходимости выполнения соединительного трубопровода, но он пренебрегал данными уведомлениями», - отметили в пресс-службе.

Согласно информации от застройщика, строительство «закольцовки» внутриплощадочного водопровода Д 355 мм должно быть выполнено до конца 2021 года, отметили в пресс-службе.

В настоящий момент подрядчики по контракту с администраций города Пскова производят замену сетей на улице. Кузбасской Дивизии в рамках реконструкции улично-дорожной сети. «Новый водовод Д 560 мм еще не введен в эксплуатацию, на нем проходят работы по опрессовке, хлорированию и промывке, а существующий водовод Д 400 мм уже выведен из эксплуатации», - уточнили в «Горводоканале».