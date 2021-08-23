Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 августа.
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|
341 189 446,39
|
316 026 955,62
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
90 361 537,91
|
88 396 808,41
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
77 197 544,54
|
76 744 262,94
|
Порховское МПТСиК
|
37 603 936,55
|
37 567 595,13
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
38 103 567,69
|
37 914 763,59
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
25 187 654,64
|
24 648 505,55
|
МУП «Искра»
|
18 891 232,32
|
18 788 009,70
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
19 265 348,70
|
19 265 348,70
|
МУП «Невельские теплосети»
|
17 543 890,17
|
17 474 826,97
|
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|
12 199 809,16
|
0
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
6 125 789,40
|
6 107 967,26
|ОАО «Уют»
|
1 323 584,97
|
1 125 091,02
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
19 243,57
|
0
|
ООО «А2 Энергия»
|
377 162,87
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
2 799,45
|
0
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
12 406,90
|
0
|ООО «Теплый остров»
|893 363,71
|0