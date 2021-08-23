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ЖКХ

Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области

25.08.2021 20:10|ПсковКомментариев: 0

«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал информацию о наличии задолженности у крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 августа.

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП города Пскова «ПТС»

341 189 446,39

316 026 955,62

МУП «ЖКХ» Островского района

90 361 537,91

88 396 808,41

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

77 197 544,54

76 744 262,94

Порховское МПТСиК

37 603 936,55

37 567 595,13

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

38 103 567,69

37 914 763,59

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

25 187 654,64

24 648 505,55

МУП «Искра»

18 891 232,32

18 788 009,70

МП ЖКХ Дедовичского района

19 265 348,70

19 265 348,70

МУП «Невельские теплосети»

17 543 890,17

17 474 826,97

МУП «Тепловые сети» города Великие Луки

12 199 809,16

0

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

6 125 789,40

6 107 967,26
ОАО «Уют»

1 323 584,97

1 125 091,02

МУП «Палкинская ПМК»

19 243,57

0

ООО «А2 Энергия»

377 162,87

0

МП «Печорские теплосети»

2 799,45

0

МУП «Локнянское ЖКХ»

12 406,90

0
ООО «Теплый остров» 893 363,71 0
Теги: #псков #газпром #должник
Источник: Псковская Лента Новостей
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