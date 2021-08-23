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Стало известно, как «Псковским теплосетям» удается экономить десятки миллионов рублей

26.08.2021 09:09|ПсковКомментариев: 2

Две «очень интересных и необычных лаборатории» функционируют в МП города Пскова «Псковские тепловые сети». Это испытательные высоковольтные электрические лаборатории: одна стационарная, вторая выездная. Обе имеют сертификаты и допуски, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

«Что они могут испытывать? Да всё что угодно, начиная от диэлектрических перчаток и сапог, до работоспособности автоматов и сопротивления изоляции проводов и кабелей на котельных и других объектах. На самом деле, они могут проверить все что угодно, было бы только желание. Все это они могут делать не только на нашем предприятии, но, по мере возможности, и вовне. Для этого нужен только договор - и погнали. Такая маленькая и очень завуалированная рекламная интеграция, - пояснили в ПТС. - Но на самом деле, у нас нет особой необходимости оказывать платные услуги, мы, конечно, можем, но это не самоцель».

Причина заключается в том, что данные лаборатории позволяют экономить предприятию не просто миллионы рублей, а десятки миллионов. Так, высоковольтные электрические испытания электрооборудования одной районной котельной по рыночной стоимости обходились бы «Псковским теплосетям» в десять миллионов рублей в год.

«Мы за экономию, именно из таких, на первый взгляд, мелочей и складывается то, что мы готовы не повышать тариф для граждан, на следующий год, - добавили в ПТС. - Как говорится, шах и мат тем скептикам, что осуждают наше предприятие за постоянные повышения тарифов на тепловую энергию. Мы думаем на несколько шагов вперед и беспокоимся о наших абонентах, пытаемся сделать все возможное, чтобы сэкономить семейный бюджет жителей нашего любимого города. Вряд ли найдется хоть еще одна организация, которая сделала или предложила бы нечто подобное».

Теги: #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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