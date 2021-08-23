ЖКХ

Себежский полигон незаконно взимал плату с местных жителей за утилизацию мусора

Себежский полигон незаконно взимал плату с местных жителей за утилизацию крупногабаритного мусора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

«Утилизацию крупногабаритного мусора жители района оплачивают вместе с вывозом ТКО. Взимать отдельную плату за это незаконно», - сказала представитель регоператора на совещании, которое состоялось в Себежском районе.

Помимо этого участники совещания обсудили работу местного перевозчика, вывоз крупногабаритного мусора у юридических лиц, а также дальнейшие планы работы регоператора в районе.

Подробнее об этом можно узнать во второй части видеоролика, снятого в ходе рабочего выезда.